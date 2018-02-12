11 февраля более тысячи сайтов в США и Великобритании, включая правительственные интернет-ресурсы, были инфицированы кодом, который заставляет веб-браузеры скрыто добывать Monero.

Как сообщает Anycoin , ссылаясь на The Register, всего было заражено более 4200 сайтов. Хакеры использовали для этого широко известный инструмент Browsealoud, созданный Texthelp, который озвучивает содержимое страниц для людей с проблемами зрения. Но в компании заверили, что никакие пользовательские данные не были утеряны или похищены.

Представитель Texthelp заявил, что компания отключила Browsealoud, пока инженеры расследуют эту проблему. Позже технический директор Texthelp Мартин МакКей добавил, что компания была готова к такого рода атаке.