SimpleFinance высокотехнологичная российская компания, специализирующаяся на доступном кредитовании малого и среднего бизнеса, объявляет о запуске международного факторинга для малого и среднего бизнеса. Это открывает новые возможности для существующих и потенциальных клиентов из сегмента МСБ, которые ранее им были недоступны.

По словам директора SimpleFinance Алексея Басенко, международный факторинг – ниша, требующая качественного покрытия финансовыми услугами, развитие и совершенствование которых станет дополнительной поддержкой реализации экспортного потенциала нашей страны в долгосрочном периоде. Запуск этого интрумента обеспечит доступ к финансированию для более широкого круга небольших компаний и позволит им существенно повысить свою конкурентоспособность.

Также, в рамках развития нового продукта SimpleFinance предоставит различные варианты экспортного и импортного факторинга, а также профессиональные консультации экспертов SimpleFinance для подбора решения, в наибольшей степени отвечающего потребностям клиентов.