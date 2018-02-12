Сбербанк запустил бета-версию мессенджера в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Функция доступна в последней версии мобильного приложения банка и позволяет не только общаться, но и отправлять деньги, убедились «Ведомости».



В мобильном приложении Сбербанка появилась новая вкладка — «Диалоги». При переходе на вкладку появляется надпись «Безопасное место для вашего общения», пользователю предлагается начать диалог, выбрав собеседника из книги контактов в телефоне. Отправить сообщение получится, только если у собеседника стоит обновленная версия приложения Сбербанка.

В ином случае пользователь увидит сообщение о том, что пока общение невозможно: «Ваш друг пока не в Диалогах, возможно, он еще не обновил приложение». Переписка, как утверждается в мессенджере, будет «защищена технологиями Сбербанка». Отправлять через мессенджер можно не только сообщения, но и деньги. Ограничена ли сумма перевода, в приложении не уточняется.

В конце декабря президент Сбербанка Герман Греф сообщал, что в 2018 году банк может запустить собственный мессенджер для корпоративных коммуникаций.