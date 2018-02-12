Сбербанк и «Совкомфлот» подписали новое соглашение о проектном финансировании на общую сумму 106 млн долларов США сроком до 14 лет. Об этом сообщили в кредитной организации.

Средства предназначены для строительства арктического челночного танкера высокого ледового класса Arc7, который будет эксплуатироваться в рамках проекта «Новый порт» по долгосрочному соглашению с компанией «Газпром нефть».



Это третья крупная сделка подобного рода между Сбербанком и «Совкомфлотом». Первый совместный проект относится к 2015 году, когда компании договорились о выделении средств на строительство двух арктических челночных танкеров для транспортировки сырой нефти с Новопортовского месторождения.