Российский сервис личных посланий Generation Transfer объявил об официальном старте проекта, а также рассказал о полученной инвестиции в $300 тысяч.

Этот сервис помогает собирать послания для будущих поколений, например, от родителей к детям в виде писем, фотографий, видео, игр и другое. При этом адресат будет получать их на свой гаджет в заданное время и заданном месте, сообщает Rusbase .

В сделке приняли участие шесть бизнес-ангелов, которые выдали проекту конвертируемый займ. Привлеченные средства планируется направить на запуск мобильного приложения, выход на рынок США, расширение команды и развитие продукта.