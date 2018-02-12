Эквайринговая инфраструктура, работающая под управлением ПЦ «КартСтандарт», превысила 66 тысяч устройств на всей территории России.

В 2017 году были успешно реализованы проекты подключения и миграции на ПЦ «КартСтандарт» карточных портфелей 18 кредитных организаций, в числе которых банк «Кольцо Урала», Еврофинанс Моснарбанк, банк «Славянский кредит», Тимер Банк, НКО «Платежный Стандарт» и другие.

2017 год прошел для ПЦ «КартСтандарт» под знаком интенсивного внедрения мобильных Pay-сервисов от ведущих мировых вендоров. Процессинговым центром «КартСтандарт» и РНКО «Платежный Центр» обеспечены технологические и организационные условия для подключения сервиса мобильных платежей Android Pay и Apple Pay для всех банков-партнеров в России, а также для предоплаченных карт, эмитированных в рамках программ лояльности «Кукуруза» и «Билайн». Помимо этого, в прошедшем году ПЦ «КартСтандарт» совместно с платежной системой Mastercard запустили первое в России решение по технологии Mastercard Cloud Based Payments на платформе токенизации Mastercard Digital Enablement Service, что позволит банкам внедрять собственные сервисы оплаты с помощью смартфона.

В 2017 году ПЦ «КартСтандарт» завершил подключение всех своих банков-партнеров к национальной платежной системе и технологически обеспечил для них выпуск и обслуживание карт «Мир».

В отчетном году ПЦ «КартСтандарт» в очередной раз успешно прошел ряд аудитов, подтверждающих надежность и безопасность ведения карточного бизнеса – стандарт по безопасности операций с платежными картами PCI DSS и PCI PIN Security, а также аудит на соответствие 3-D Security Requirements.

«2017 год стал для рынка прорывным в технологическом плане, и мы активно участвовали этих процессах. ПЦ «КартСтандарт» совместно с партнерами реализовал ряд проектов по бесконтактной оплате мобильными устройствами на базе самых популярных операционных систем. Развитие направления E-commerce – еще один важный вектор для всей платежной индустрии. Сегмент интернет-расчетов показывает непрерывный рост, и «КартСтандарт» предоставляет банкам возможность оперативно и качественно обрабатывать растущие онлайновые финансовые потоки.

Отдельно хотелось бы отметить реализованный в 2017 году совместный проект с Совкомбанком по запуску уникальной для российского рынка карты беспроцентной рассрочки «Халва». Реализация этого бизнес-кейса на платформе ПЦ «КартСтандарт» показала, что, несмотря на аутсорсинговый принцип предоставления услуг, команда наших специалистов способна быстро и качественно реализовывать глубоко кастомизированные проекты, углубляться в нетривиальные бизнес-процессы и профессионально помогать партнерам создавать самые сложные интегрированные продукты», – подводит итоги 2017 года Майя Глотова, директор процессингового центра «КартСтандарт».

Процессинговый центр «КартСтандарт» – современный высокотехнологичный центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах MasterCard и Visa и является операционным центром платежной системы «Золотая Корона». Официальный сайт www.cardstandard.ru

Источник: ЦФТ