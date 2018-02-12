С помощью платежного сервиса QIWI владельцы карт АШАН Visa Rewards могут пополнить баланс или оплатить задолженность. Для этого в интерфейсе любого QIWI Терминала или QIWI Кошелька достаточно ввести номер счета или карты, ФИО, дату и место рождения владельца карты. Комиссия составляет 1.6% (не менее 100 рублей) от суммы платежа. Денежные средства зачисляются на следующий рабочий день.

ООО «ОНЕЙ БАНК» начал выпуск карт АШАН Visa Rewards в октябре 2017 года. Карта позволяет совершать оплату покупок в магазинах торговой сети АШАН, в Интернете и любых других торговых точках по всему миру, а также получать до 1% бонусных баллов за любые покупки.

«Теперь с помощью QIWI у владельцев карт АШАН есть возможность пополнять их в любой точке России. В QIWI Терминалах и QIWI Кошельке положить деньги на карту можно так же просто, как на мобильный телефон, а настройка регулярных платежей поможет поддерживать баланс карты положительным и избежать возникновения просрочки», - отметил Александр Щербаков, директор департамента продаж финансовых сервисов и рекламы Группы QIWI.

О QIWI

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 19 млн виртуальных кошельков и более 152 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 78 млрд руб. от более чем 51 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

Источник: КИВИ Банк (АО)