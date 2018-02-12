Прокуратура Московской области помогла вернуть предпринимателям региона 1,5 млрд рублей задолженностей по госконтрактам, сообщил прокурор области Алексей Захаров на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

По его словам, усилия прокуратуры направлены на снижение административного давления на добросовестный и честный бизнес. В отчетном периоде удалось погасить задолженность перед предпринимателями почти на полтора миллиарда рублей, из которых свыше миллиарда рублей составляла задолженность по муниципальным контрактам и 357 млн - по государственным контрактам, сообщает ТАСС .