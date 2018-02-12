Идея лишать компании, не оформляющие трудовые отношения с сотрудниками, налоговых льгот нереалистична, заявил глава организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, сообщает РИА Новости .

«Во-первых, если будет доказано, что кто-то работает «в серую», то запускаются совсем другие механизмы: возможны доначисления налогов, преследование в административном или даже уголовном порядке», — заявил Калинин.

Ранее член думского комитета по труду Олег Шеин предложил компании, не оформляющих официальных трудовых отношений с сотрудниками, лишить налоговых льгот. Такое поведение работодателей можно считать укрывательством от уплаты налогов, и за это надо наказывать.

По его словам, если проверка выявила, что либо более 10% персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции.