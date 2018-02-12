Представители Союза вкладчиков передали президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором они просят его защитить пострадавших клиентов частных банков с отозванными лицензиями. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении организации.

«Мы рады возможности передать обращение к президенту Российской Федерации, потому что убеждены, что сейчас только он может помочь пострадавшим в результате отзыва лицензии у частных банков вкладчикам и остановить творимые ЦБ и АСВ беззакония. Я призываю пострадавших вкладчиков не опускать руки и продолжать бороться за свои права. Только вместе мы сможем остановить произвол Центробанка», — заявил председатель НКО «Союз вкладчиков», «превышенец» банка «Югра» Николай Николаев в ходе пресс-брифинга у дверей общественной приемной президента РФ.

Ранее Николаев в видеообращении призывал главу государства вмешаться в политику Центробанка по отношению к частным кредитным организациям, в результате которой десятки тысяч граждан, чей вклад превысил сумму страховой выплаты, лишились своих средств.



Союз вкладчиков был создан в конце 2017 года на волне протестов вкладчиков-«превышенцев» банка «Югра». Сейчас он объединил пострадавших клиентов всех рухнувших банков.



В сообщении Союза вкладчиков указано, что на просьбу подписать обращение к президенту откликнулись более 30 тыс. человек.