Новикомбанк завершил расчистку своего кредитного портфеля, передав за минувший год более 50 млрд рублей компании «РТ-Капитал». Таким образом банк избавился от необходимости начисления существенных резервов и повысил рентабельность активов, пишет «Коммерсант».



В конце прошлой недели Новикомбанк сообщил о завершении дополнительной эмиссии акций , за счет которой его капитал увеличится на 3,5 млрд рублей. Доля фактически размещенных бумаг составила 57,9% запланированного выпуска. При этом деньгами были оплачены акции немногим более 240 млн рублей. На остальную сумму в капитал банка были переданы несколько объектов недвижимости. В Новикомбанке объяснили это тем, что параметры дополнительной эмиссии определялись более года назад с таким расчетом, чтобы банк был в достаточной мере обеспечен капиталом при любом развитии экономической ситуации.

«Результаты работы в 2017 году оказались лучше ожиданий: банк получил операционную прибыль в размере 7 миллиардов рублей, — отметили в пресс-службе банка. — Потребности в дополнительном капитале в значительной части восполняются банком самостоятельно, а необходимые инвестиции акционеров существенно сократились по сравнению с предварительными оценками».

Сократить потребность в капитале Новикомбанк смог в том числе за счет существенной расчистки баланса от проблемных ссуд, которую проводил в течение прошлого года. Благодаря этому банк избавился от необходимости создавать значительные резервы. По подсчетам международного рейтингового агентства Moody's, согласно МСФО за девять месяцев 2017 года, связанным сторонам были переданы проблемные активы на сумму 36,3 млрд рублей. Кроме того, как следует из отчетности по РСБУ за IV квартал 2017 года, у банка резко сократилась просроченная задолженность в кредитном портфеле — на сумму около 18 млрд рублей (отчетности по МСФО за этот период еще нет).

В Новикомбанке подтвердили, что в ноябре 2017 года передали компании «РТ-Капитал» (дочерняя компания «Ростеха») просроченную ссудную задолженность в указанном размере. Как уточнили в пресс-службе банка, с учетом этого транша расчистка кредитного портфеля Новикомбанка от проблемных ссуд фактически завершена.

Фактически акционеры реализовали процесс самооздоровления банка, указывают эксперты. Однако пока сложно прогнозировать, насколько долгим будет эффект, добавляют они.