Власти Москвы освободят столичные предприятия от обязанности уплачивать в 2018 году налог на движимое имущество, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси.

Как сообщает РБК , мэр пообещал обнулить налог в этом году.

«Думаю, что мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который учитывал бы отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов… Поэтому в этом году мы его отменим полностью и с помощью ассоциации, общественных организаций, в том числе ваших организаций, отработаем схему, которая действительно бы стимулировала обновление подвижного состава и оборудования», - пояснил Сергей Собянин.

Юридические лица в России были до 2018 года освобождены от уплаты налога на движимое имущество. Но теперь решение о льготе принимают власти отдельного региона. А если власти так и не предоставят решение, то имущество могут обложить налогом по ставке до 1,1%.