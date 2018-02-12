Минкомсвязь опубликовала проект постановления Кабмина о правилах выпуска цифровых токенов.

Как говорится в материалах ведомства, опубликованных на портале нормативно-правовых актов, «проектом постановления предлагается утвердить положение об аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов».

Документ соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.

В пояснительной записке отмечается, что в проекте постановления отсутствуют положения, влияющие на достижение целей государственных программ.

Реализация проекта постановления не повлечет дополнительных расходов ‎из средств федерального бюджета.

Ранее с идеей создать систему аккредитации проводящих ICO организаций выступила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).