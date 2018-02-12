РАКИБ уже предлагала создать систему аккредитации организаций, проводящих ICO.
Минкомсвязь опубликовала проект постановления Кабмина о правилах выпуска цифровых токенов.
Как говорится в материалах ведомства, опубликованных на портале нормативно-правовых актов, «проектом постановления предлагается утвердить положение об аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов».
Документ соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.
В пояснительной записке отмечается, что в проекте постановления отсутствуют положения, влияющие на достижение целей государственных программ.
Реализация проекта постановления не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета.
Ранее с идеей создать систему аккредитации проводящих ICO организаций выступила Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
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