Московскому Индустриальному Банку (МИнБанк) потребовалась финансовая помощь со стороны акционеров. Банк заявляет, что средства нужны для развития бизнеса. Однако он тратит сопоставимые суммы на доформирование резервов в рамках предписаний ЦБ, пишет «Коммерсант».



Вопрос о предоставлении финансовой помощи обсуждался на заседании совета директоров МИнБанка 8 февраля. Речь идет о внесении акционерами безвозмездного вклада в денежной форме на сумму 3,5 млрд рублей в I квартале, уточнили в банке. В конце 2017 года была завершена докапитализация банка на сумму 1,3 млрд рублей, при этом исходно планировалось привлечь в капитал 4,8 млрд рублей. Таким образом, в целом от акционеров банк рассчитывает получить ту же сумму, что была заявлена в рамках допэмиссии.

«Увеличение капитала проводится для дальнейшего развития бизнеса, в том числе увеличения объема кредитования клиентов», — пояснили в банке.

В то же время у МИнБанка очень низкий уровень достаточности основного капитала (Н1.2) — на 1 января он составлял 6,3%, что лишь немногим выше требуемого минимума в 6%, отмечает старший директор банковской аналитической группы Fitch Александр Данилов. «В результате без внешней помощи банк может зарезервировать дополнительно лишь 0,5% кредитного портфеля», — отмечает Данилов.

Полученные в ходе допэмиссии средства не помогли банку существенно улучшить эти показатели. Более того, банк не соблюдает регуляторные надбавки к нормативам.

По данным ЦБ, с лета 2017 года регулятор провел в банке три проверки. По словам источника газеты, знакомого с их результатом, ЦБ потребовал, чтобы МИнБанк доформировал резервы на сумму «меньше половины собственного капитала банка» (в конце лета — осенью 2017 года его капитал составлял более 31 млрд рублей). Однако предложенные условия собеседник назвал «комфортными», потому что регулятор дал банку отсрочку по их формированию на год, то есть до осени 2018 года.

В МИнБанке пояснили, что внеплановая проверка, завершившаяся 25 декабря, была посвящена соблюдению требований по госпрограмме докапитализации банков. 29 сентября, по словам банка, завершилась внеплановая проверка кассовой дисциплины подразделения в Воронеже, инспирированная жалобой бывшей сотрудницы, недовольной своим увольнением. Каких-либо серьезных нарушений, говорят в банке, эти две проверки не выявили. Что касается завершившейся 4 августа плановой проверки, то банк подтвердил, что получил предписание о доначислении резервов и до конца 2017 года досоздал их на сумму около 5 млрд рублей.