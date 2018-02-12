Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в аэропортах.



«Я подписал постановление правительства на эту тему. Пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах: Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург, где наиболее мощный туристический поток», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Со своей стороны первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сказал, что услуга tax free в аэропортах на всей территории РФ может быть введена с 1 октября текущего года.

Tax free будет действовать для иностранцев, которые вывозят купленные в РФ товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Для получения компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить чек на них. Правительство РФ вправе определять перечень иных товаров, не подлежащих компенсации.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что с начала января некоторые российские граждане по возвращении домой сталкивались с тем, что у таможенников уже был список их покупок за границей, которые стоили более 10 тыс. евро, а потому должны были быть задекларированы. Собеседник издания заявил, что информацию о дорогих покупках таможенная служба получает через систему tax free, а также от сотрудников зарубежных правоохранительных органов.

