Среди них – управляющий директор центра организации продаж и развития электронного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Денис Тур. Кроме того, из 200 тысяч участников в финал прошло 300 человек, среди них – еще один сотрудник УБРиР – руководитель центра аналитики и кадрового администрирования Марина Ботенева.

Всех прошедших в финал ждет грант на обучение в любом лицензированном российском образовательном учреждении, например, в Сколково или РАНХиГС. Победители также будут иметь возможность получать обратную связь от ведущих государственных деятелей и глав крупнейших российских компаний.

В течение четырех месяцев участников конкурса оценивали по их компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность и социальная ответственность.

Денис Тур, управляющий директор центра организации продаж и развития электронного бизнеса УБРиР:

– Это фантастический опыт! Концентрация высокомотивированных руководителей на конкурсе зашкаливала. Необходимо было проявлять свои лучшие качества в высококонкурентной борьбе - это было одно из самых сложных испытаний. Больше всего запомнилось задание по построению процесса бережливого производства, где необходимо было с каждой итерацией оптимизировать процесс и делать его более эффективным.

Марина Ботенева, руководитель центра аналитики и кадрового администрирования УБРиР:

– Конкурс дал возможность встретить интересных людей, обменяться знаниями и проверить себя на прочность. В течение нескольких месяцев эксперты оценивают твои компетенции, дают рекомендации по дальнейшему развитию. Это очень важно, если хочешь профессионально расти.