За прошедшие сутки курс биткоина поднялся на 2,54% и теперь составляет $8,615 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $145,2 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает подниматься в цене. За 24 часа он вырос на 0,5% до $0,849 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $82,9 млрд.

Курс Ripple поднялся еще на 0,33% за сутки. Он составляет $1,05 при капитализации $41 млрд.

Bitcoin Cash упал на 0,38% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,259 тыс. Капитализация криптовалюты - $21,3 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $420 млрд.