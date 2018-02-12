Семь кредиторов Интрастбанка подали заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Бориса Епифанова и взыскании с него 6,7 млрд рублей.

Столичный арбитраж объединил в одно производство это заявление и аналогичное требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Рассмотрение дела суд назначил на 2 марта.

В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства Интрастбанка АСВ было установлено, что Епифановым не осуществлена передача документации по значительной части активов банка, а также не передана электронная база данных кредитной организации.

Кроме того, при возникновении в банке соответствующих оснований указанное лицо не приняло мер по предупреждению банкротства кредитной организации, отметил управляющий.

Вышеизложенные обстоятельства являются основанием для привлечения руководителя банка к субсидиарной ответственности в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», считает АСВ.