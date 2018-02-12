Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), входящая в группу «Сафмар Финансовые инвестиции» Михаила Гуцериева, подвела операционные итоги работы в 2017 году. Объем нового бизнеса (стоимость предметов лизинга , приобретенных для клиентов по новым сделкам) составил 72,5 млрд рублей, что на 62% больше, чем в 2016-м.

Как сообщают в компании, число заключенных в период с января по декабрь 2017 года сделок также выросло по сравнению с предыдущим годом. С лизингополучателями — российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами «Европлан» заключил более 30 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.

В компании напоминают, что основной акцент делается на работе с малым и средним бизнесом. «Компания планирует и дальше максимально покрывать потребности клиентов МСБ, показывать еще более результативную деятельность в этом сегменте», — отмечается в релизе.

Также развиваются партнерские программы с представительствами автопроизводителей в России, импортерами и дилерами автомобилей. Благодаря партнерским акциям клиенты «Европлана» могут получить в лизинг автомобили более чем 60 популярных в мире марок со скидками и на специальных условиях расчета. В частности, предлагаются такие опции, как нулевое удорожание, минимальный или отсутствующий обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи. Воспользоваться предложениями могут клиенты по всей России через разветвленную филиальную сеть компании.

Кроме того, «Европлан» участвует в госпрограммах льготного лизинга. Как сообщалось, компания в рамках государственной программы субсидирования за период с 1 января по 1 декабря 2017 года профинансировала для своих лизингополучателей приобретение более чем 6,5 тыс. автомобилей на сумму более 12 млрд рублей. Экономия клиентов достигла 1,3 млрд рублей.



Помимо основных финансовых продуктов предлагаются дополнительные сервисы: страхование автомобилей, регистрация автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин — в органах Гостехнадзора, топливная программа, программа автопомощи на дорогах и услуга trade-in.