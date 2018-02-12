Министерство юстиции РФ намерено ввести ограничение на изъятие у предпринимателей представителями правоохранительных органов электронных носителей во время проведения следственных действий.

В проекте предлагается «обязать органы, осуществляющие предварительное расследование, при производстве следственных действий в отношении субъектов предпринимательской деятельности не допускать применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации», сообщает ТАСС .

Таким образом, планируется ввести ограничения по изъятию и выемке электронных носителей информации в процессе осмотра.

В уведомлении о начале разработки законопроекта говорится о том, что он будет работать на повышение гарантий прав подозреваемых и обвиняемых предпринимателей.