Разработчики популярного биткоин-кошелька Electrum анонсировали релиз версии 3.1 клиента, сообщив, какие нововведения можно ождать.

Среди главных новых функций называется расчет комиссионных на основе текущих данных мемпула. После активации этой опции пользователи смогут устанавливать транзакционные комиссии, которые будут направлены на желаемую глубину в мемпуле, отдавая приоритет более быстрому или более медленному подтверждению транзакций.

Это решение может оказаться спорным, поскольку майнеры могут войти в заговор и наполнить мемпул дорогими транзакциям, которые не будут подтверждаться, предупреждают разработчики.

По их словам, нынешняя система расчета комиссионных на основе времени ведет к тому, что неопытные пользователи вынуждены переплачивать. Более опытные пользователи посещают (и доверяют) сайтам, которые отображают данные мемпула, и соответственным образом устанавливают комиссионные.

Также в новой версии появятся так называемые локальные транзакции: эта функция позволит сохранять в файл кошелька транзакции, которые не были транслированы, и использовать их выходные данные для будущих транзакций, сообщает ForkLog . Транзакции, которые исчезают из мемпула, остаются в кошельке и могут быть ретранслированы. Эту опцию также можно комбинировать с холодным кошельком, создавая несколько транзакций до непосредственной трансляции.