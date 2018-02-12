Российский рынок откроется ростом из-за подъема азиатских, американских и европейских фьючерсов на фондовые индексы на 2,5% и 0,7% и 1,2% соответственно. Американские инвесторы позитивно восприняли пролонгацию работы правительства США, и таким образом, поспешили откупить провал в 8-10% на мировых биржах за прошлые две недели. Так, в пятницу, по американскому SP500 увеличился объем торгов против данных за четверг, и закрытие сессии прошло выше уровня открытия. Теперь рынок перейдет к консолидации.

Мы считаем, что на данный момент сильные драйверы для движения вверх отсутствуют, на американском рынке закончился период отчетности. В то время, как российский рынок следует за котировками нефти или ждет локальных новостей по эмитентам. Сегодня отчитается «Магнит» за 2017 год, а завтра «Мечел», «Алроса», «Силовые машины» и др. После ралли в ОФЗ в прошлые 10 дней, например, доходность выпуска 26218 снизилась на 26 б.п. до 7,31%, теперь инвесторы постараются зафиксировать прибыль. Поддержку рублю окажет приближение выплат страховых взносов и слабый подъем нефтяных котировок.