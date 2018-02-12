Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала неизбежным международное регулирование операций с криптовалютами. Об этом директор-распорядитель сообщила в интервью CNN Money, передает РБК .

«Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий контроль», — сказала Лагард. Она добавила, что МВФ активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег или финансирования терроризма.

«Но регулирующие органы должны сосредоточиться скорее не на юридических лицах, а на отдельных операциях, кто и как их проводит, есть ли у них на это лицензия», — пояснила Лагард.

В настоящее время в России разрабатывается законопроект о регулировании криптовалют. 25 января Минфин опубликовал законопроект, предлагающий легализацию криптовалют и токенов. Сделки с ними для снижения риска мошенничества министерство предлагает проводить через специальных операторов, но против инициативы выступил Центробанк.

В начале февраля курс одной из самых популярных криптовалют — биткоина — опустился ниже отметки в 9,4 тыс. долларов впервые с конца ноября 2017 года. 2 февраля рынок криптовалют продемонстрировал мощное падение — его общая капитализация составляла около 410 млрд долларов, потеряв за сутки 60 млрд.