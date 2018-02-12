Европейские надзорные органы (European Supervisory Authorities, ESA) выпустили предупреждение для европейских потребителей о рисках покупки виртуальных валют. Совместное заявление распространено от имени Европейского надзорного органа по ценным бумагам (ESMA), Европейского надзорного органа по банковскому сектору (EBA) и Европейского надзорного органа по страхованию и пенсиям (EIOPA).

Согласно совместному заявлению, ESA расценивают виртуальные валюты как высокорискованные и нерегулируемые продукты, которые не подходят для инвестиций, экономии или пенсионного планирования.

На фоне растущей популярности виртуальных валют, таких как биткоин, ESA обеспокоены тем, что все большее число потребителей покупает такую валюту, рискуя частично или полностью потерять вложения.

ESA предупреждают, что потребители, покупающие виртуальные валюты и торгующие ими на биржах, не могут рассчитывать на защиту со стороны ЕС, так как данные валюты и торговые площадки никак не регулируются законодательством Евросоюза.



Первое предупреждение от EBA об опасности виртуальных валют для потребителей было выпущено в декабре 2013 года. В нем организация подчеркивала возможные риски при покупке, хранении и продаже виртуальных валют, таких как биткоин, а также предупреждала о налоговых последствиях и рисках взлома цифрового кошелька с валютой.

