Возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT затруднит работу банков и приведет к необходимости применять устаревшие технологии, однако российские финансовые институты и компании технологически готовы к этому, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, отвечая на вопросы студентов в рамках церемонии открытия седьмой сессии «Международная модель ООН».



«Конечно, это (отключение России от SWIFT) неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов. Тем не менее в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы. Так что любую проблему встретим достойно»", — сказал Дворкович.

Он подчеркнул, что такие меры также принесет вред компаниям, работающим в США и Европе.