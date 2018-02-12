Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ в IV квартале 2017 года увеличилась с 36,6% до 37,9%, свидетельствуют данные, опубликованные ЦБ.

Расчет выполнен на основе данных Минфина России о задолженности по облигационным займам РФ в иностранной валюте и рублях, размещенным на международном рынке капитала.

Общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости в IV квартале 2017 года увеличился на 500 млн долларов до 15,1 млрд долларов.