Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, находящихся под управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), в 2017 году по расширенному портфелю составила 8,59%, следует из данных ВЭБа. Годом ранее доходность составляла 10,53%.

Всего доходность государственной управляющей компании (ГУК) по пенсионным накоплениям в прошлом году оказалась на уровне 150,48 млрд рублей (годом ранее – 191,68 млрд).

ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд («молчуны»). С 2014 года все взносы на пенсионные накопления заморожены и полностью направляются на страховую часть пенсии. В распоряжении управляющей компании ВЭБа находится 1,9 трлн рублей будущих пенсионеров.