Японская криптовалютная биржа Coincheck, в конце января пострадавшая от крупнейшего взлома, на этой неделе возобновит возможность вывода йены (JPY) со счетов клиентов.

Как говорится в сообщении криптобиржи, в настоящее время все потребительские активы в JPY хранятся на персональных счетах клиентов в крупном финансовом учреждении. Операции по выводу JPY планируется восстановить с 13 февраля и обработка заявок потребителей будет происходить в порядке их поступления. При этом дата снятия запрета на вывод JPY никак не связана с обещанием компании компенсировать 260 тысячам пострадавшим от взлома клиентам утраченные средства, поясняет Anycoin .

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, в конце января крупнейшая японская криптобиржа Coincheck прекратила вывод всех валют. Затем руководство Coincheck подтвердило, что биржа стала жертвой взлома