Криптобиржа дала мало официальной информации о новой услуге, объявив только об открытии нового сайта.
Криптовалютная платежная платформа и биржа Coinbase запустила новый сервис, позволяющий продавцам легко интегрировать на сайт платежи виртуальными валютами. К кнопкам выбора способа оплаты онлайн (Credit Card и PayPal) добавится еще одна — Coinbase Commerce. Он легко интегрируется и предоставляет возможность платить четырьмя криптовалютами.
Так как плагин интегрирован с MetaMask (криптовалютный кошелек в Google Chrome), осуществлять платежи через него в Ethereum будет даже проще, чем с кредитных карт или PayPal. Через подтверждение MetaMask это будет происходить практически мгновенно, сообщает Anycoin.
Пока на новом сайте Coinbase Commerce висит предупреждение о том, что регистрация новых подписчиков не производится и можно только внести себя в лист ожидания.
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