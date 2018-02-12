Криптовалютная платежная платформа и биржа Coinbase запустила новый сервис, позволяющий продавцам легко интегрировать на сайт платежи виртуальными валютами. К кнопкам выбора способа оплаты онлайн (Credit Card и PayPal) добавится еще одна — Coinbase Commerce. Он легко интегрируется и предоставляет возможность платить четырьмя криптовалютами.

Так как плагин интегрирован с MetaMask (криптовалютный кошелек в Google Chrome), осуществлять платежи через него в Ethereum будет даже проще, чем с кредитных карт или PayPal. Через подтверждение MetaMask это будет происходить практически мгновенно, сообщает Anycoin .

Пока на новом сайте Coinbase Commerce висит предупреждение о том, что регистрация новых подписчиков не производится и можно только внести себя в лист ожидания.