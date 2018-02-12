Сегодня, 12 февраля, должна заработать обменная площадка Zeniex, которая будет вести торги девятью валютами. В частности, в листинг включены биткоин, Bitcoin cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Quantum и др. Ранее запуск биржи был отложен на месяц из-за введения новых правил.

О скором запуске объявила также биржа Dexko. Все пользователи, которые зарегистрируются в период предварительной регистрации 5 февраля до 25 февраля, получат право бесплатных транзакций в течение первого месяца. Пока открытие биржи запланировано на 15 марта. В листинг включены десять валют, включая биткоин, Ethereum, Bitcoin cash, Litecoin и Ripple.

На южнокорейский рынок планируют выйти еще две китайские биржи: OkCoin (60 валют, включая южнокорейскую вону) и Huobi, сообщает Coinfox .

Как сообщали СМИ, с момента введения новой системы real-name вводить и выводить суммы в вонах могут только клиенты четырех крупнейших корейских криптобирж: Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit. Они обслуживаются шестью авторизованными банками. Остальным биржам аналогичные услуги пока не предоставляются в связи с проблемами обеспечения безопасности.