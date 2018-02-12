Департамент корпоративных отношений Центробанка 12 февраля 2018 года зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Транскапиталбанка, размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен индивидуальный государственный регистрационный номер 10102210B018D.

Как указано в сообщении ЦБ, размещается 50 тыс. акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу, то есть общий объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составит 50 млн рублей.

Согласно материалам Транскапиталбанка , который принял решение о допэмиссии акций в конце января этого года, весь дополнительный выпуск акций выкупит Орлова Татьяна Дмитриевна по цене 3,6 тыс. рублей за бумагу. Таким образом, новый акционер вольет в капитал банка 180 млн рублей.

Ранее о планах Татьяны Орловой, наследницы умершего в 2014 году основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова, по вхождению в капитал ТКБ сообщил «Ведомостям» представитель этого банка (с указанием несколько меньшего объема вливания ). В настоящий момент Орлова не располагает прямой либо косвенной долей в Транскапиталбанке, однако работает там с сентября 2016 года. Первоначально она возглавила работу с крупными корпоративными клиентами ТКБ, также она руководит направлением по работе с непрофильными активами и проблемной задолженностью. В ноябре 2017 года Орлова вошла в состав правления Транскапиталбанка.



Напомним, что в сентябре 2015 года Татьяна Орлова продала свою долю в «Возрождении» структурам «Промсвязькапитала» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. До начала работы в ТКБ Орлова занимала должность заместителя председателя правления банка «Возрождение», а также входила в совет директоров банка.