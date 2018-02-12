Доходность рублевых депозитов физических лиц и компаний в российских банках в основном снизилась в декабре 2017 года, кроме долгосрочных корпоративных депозитов, свидетельствует обновленная в понедельник, 12 февраля, статистика ЦБ.

Средняя доходность вкладов физлиц на срок до года без учета вкладов до востребования уменьшилась с 7,09% в ноябре прошлого года до 6,93% в декабре. Средневзвешенная ставка по депозитам до востребования (сюда включаются в том числе вклады, по которым допускается совершение расходных операций в пределах суммы, превышающей неснижаемый остаток, при условии, что величина неснижаемого остатка не превышает 1 тыс. рублей) понизилась с 2,61% до 2,47%. В итоге доходность краткосрочных вложений с учетом депозитов до востребования уменьшилась с 6,76% до 6,43%.

Средневзвешенная ставка по розничным рублевым депозитам на срок более года уменьшилась с ноябрьских 7,16% до 7,11%.

Для нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по депозитам на срок до года (включая депозиты до востребования) снизилась с 6,98% в ноябре до 6,74%. В то же время средняя доходность корпоративных депозитов на срок свыше года выросла с 7,14% до декабрьских 7,55%.

Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже, уточняется в материалах регулятора.

В целом за год (по сравнению с январем-2017) ставки по розничным краткосрочным вкладам без учета вложений до востребования снизились на 0,96 процентного пункта, с учетом вложений до востребования — на 0,98 п. п., отдельно по депозитам до востребования — на 0,7 п. п. Средняя доходность краткосрочных корпоративных депозитов уменьшилась за год на 2,13 п. п., долгосрочных — на 1,45% п. п.



Напомним, в 2017-м Банк России снижал ключевую ставку, которая в начале года составляла 10% годовых, шесть раз — в общей сложности на 2,25 п. п. (в том числе в декабре — на 0,5 п. п.) до 7,75% годовых. Уже в этом году ставка была снижена еще на 0,25 п. п. и с сегодняшнего дня составляет 7,5%.