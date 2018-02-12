Кредитные ставки российских банков снизились в декабре прошлого года, свидетельствует обновленная в понедельник, 12 февраля, статистика ЦБ.

Средневзвешенная ставка по кредитам для физических лиц на срок до года, включая привлекаемые на условиях до востребования, уменьшилась с 19,66% в ноябре 2017 года до 19,53% в декабре. По розничным кредитам на срок свыше года средняя ставка снизилась с 14,09% до 13,57%.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по краткосрочным продуктам (на срок до года, включая оформляемые на условиях до востребования) опустилась с 9,88% в ноябре до 9,73%, отдельно для компаний малого и среднего бизнеса — с 12,79% до 12,4%.

По корпоративным кредитам на срок свыше года средняя ставка уменьшилась с 9,94% до 9,34% годовых, отдельно для компаний МСБ — с 11,1% до 10,85%.

Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже.

В целом за год (по сравнению с январем-2017) ставка по розничным коротким кредитам снизилась на 3,35 процентного пункта, по длинным — на 3,28 п. п. Для корпоративных клиентов годовое снижение средней ставки по краткосрочным кредитам составило 2 п. п., по долгосрочным — 3,44 п. п., отдельно для МСБ — 2,37 и 3,3 п. п. соответственно.



Напомним, в 2017-м Банк России снижал ключевую ставку, которая в начале года составляла 10% годовых, шесть раз — в общей сложности на 2,25 п. п. (в том числе в декабре — на 0,5 п. п.) до 7,75% годовых. Уже в этом году ставка была снижена еще на 0,25 п. п. и с сегодняшнего дня составляет 7,5%.