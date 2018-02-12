Центральный банк России подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании несостоятельным (банкротом) банка «Новый Символ», сообщили РАПСИ в суде.

Кроме того, суд 12 февраля рассмотрит заявление о принудительной ликвидации АО «Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ».

ЦБ РФ 27 ноября 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Новый Символ».

Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По информации ЦБ, к банку неоднократно применялись в течение одного года меры, предусмотренные федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В связи с отзывом банковской лицензии приказом регулятора аннулирована лицензия на осуществление банком «Новый Символ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.