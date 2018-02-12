Банк России 12 февраля принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ООО «Микрокредитная компания «Бутик финансовых решений». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Как поясняется, решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением компанией требований федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных нормативных правовых актов. В частности, начислявшиеся компанией заемщикам — физическим лицам проценты по договорам потребительского займа со сроком возврата менее года достигли трехкратного размера суммы займов, при этом МФО продолжала начислять проценты на не погашенную заемщиками часть основного долга после того, как общая сумма подлежащих уплате процентов достигла двукратной величины непогашенной части займа.

Еще одним основанием для решения ЦБ стало непредставление компанией информации о заемщиках, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр БКИ.

Согласно сегодняшним материалам Центробанка, за аналогичные нарушения из реестра МФО исключено ООО «МКК «Вайнейменен».



Напомним, что микрокредитная компания «Бутик финансовых решений» не так давно упоминалась в СМИ в связи с действиями взыскателя долгов. По данным следствия, оператор ООО «Микрокредитная компания «Бутик финансовых решений» Рустам Мавлютов, исходя из ложно понятых интересов компании, умышленно предпринимал противозаконные действия с целью скорейшего взыскания задолженности с заемщицы: осуществлял звонки, отправлял СМС-сообщения и сообщения в социальной сети «ВКонтакте» с изображением смерти родственника потерпевшей, угрожал применением насилия, оказывая психологическое давление на заемщицу. Впрочем, производство по уголовному делу в отношении Мавлютова было впоследствии прекращено по заявлению потерпевшей в связи с примирением сторон.