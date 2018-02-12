Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты России Борис Титов считает, что в стране должен быть создан специализированный государственный банк, который будет выдавать сельхозпроизводителям кредиты по льготной ставке под залог земельных активов.

«Очень важно создать настоящий коммерческий оборот земельных активов. Когда-то Петр Столыпин, делая свою реформу, учредил в России Земельный банк, который выдавал кредиты под залог земельных наделов», — передает слова Титова ТАСС.

«Сегодня нам очень нужен аналогичный институт развития», — отметил он на встрече с крымскими предпринимателями.