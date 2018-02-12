В работе системы организации работы компаний «Битрикс24» снова произошел сбой. Утром 12 февраля клиенты пожаловались на проблемы с доступом к сервису. Сайт «Битрикс24» также работает с перебоями.

Как напоминает VC.ru , ранее «1С-Битрикс» решила сменить хостинг-провайдера и перенести данные на сервера Amazon Web Services в Германии.

Первый сбой случился 9 февраля. В компании объяснили неполадки выходом из строя оборудования хостинг-провайдера «Корп-Софт», который обслуживает российскую часть сервиса. Вечером в «1С-Битрикс» отчитались об устранении неполадок.

«Мы мобилизовали все ресурсы и работали все выходные, чтобы переезд прошел для вас максимально незаметно и безболезненно. За 48 часов мы развернули в Amazon Web Services новое оборудование и инфраструктуру. К сожалению, перенести данные объемом в 300 серверов и заново настроить всю инфраструктуру за этот срок невозможно физически. При старте переезда, ночью с воскресенья на понедельник, у «Корп Софт» снова произошла авария.

Сегодня мы будем в оперативном режиме продолжать работы по переезду сайтов в новый дата-центр. Переезд будет проявляться в отключении сайта на 5-10 минут, после чего он возобновит работу уже в новом дата-центре. В приоритете — пользователи платных тарифов и услуг», - сообщили в компании.