Банк ЗЕНИТ предложил новую программу «Рефинансирование ипотеки», предназначенную для клиентов, имеющих ипотечные кредиты в других банках. Размер процентной ставки зависит от категории клиента и суммы кредита.



Для клиентов, получающих заработную плату на счет в Банке ЗЕНИТ, а также тех, кто имеет в Банке положительную кредитную историю, процентная ставка составляет от 9,6% годовых при сумме кредита свыше 3 млн рублей и от 9,9% годовых, если сумма кредита менее 3 млн рублей. Остальные заемщики могут рефинансировать свои ипотечные кредиты по ставке от 9,9% годовых и от 10,2% годовых соответственно.



Минимальная сумма кредита составляет 600 000 рублей в московских подразделениях Банка и 300 000 рублей — в региональных. Максимальный размер кредита — 25 млн рублей и 15 млн рублей соответственно; при этом сумма не должна превышать 85% от стоимости закладываемой недвижимости. Получить кредит по программе «Рефинансирование ипотеки» можно на срок от года до 30 лет.



С полным списком условий и требований к заемщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка .