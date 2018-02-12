Банк «Возрождение» подал 12 февраля иск к ЦБ, в котором оспаривает решение о привлечении банка к административной ответственности из-за нарушения.

Речь идет об административном нарушении, допущенном банком в ноябре 2017 года и связанном с непредоставлением информации, запрашиваемой ЦБ, прокомментировали РБК в пресс-службе банка «Возрождение». От других комментариев представитель банка отказался.



«Возрождение» принадлежит Алексею и Дмитрию Ананьевым, бывшим акционерам Промсвязьбанка, о санации которого было объявлено 15 декабря. Через Promsvyaz Capital B.V. они контролируют 52,79% акций банка.

15 декабря 2017 года, в день, когда было объявлено о санации ПСБ, зампред Центробанка Василий Поздышев указал на то, что ряд сделок с акциями и облигациями банка будут расследованы. Затем 22 декабря ЦБ заявил о том, что обратится в правоохранительные органы в связи с выявлением операций, проведенных руководством ПСБ и «имеющих признаки незаконных действий».

Промсвязьбанк оспаривает в суде целый ряд сделок, проведенных накануне прихода временной администрации. По одному из исков, 38,1% акции банка «Возрождения« были арестованы.