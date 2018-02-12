Банк «Уралсиб» вошел в программу льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В сентябре 2017 года по итогам заседания координационной комиссии Минсельхоза РФ банк был признан соответствующим заявленным критериям отбора уполномоченных банков. Между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и ПАО «Банк «Уралсиб» подписано соглашение о предоставлении банку субсидии на льготное кредитование в очередном финансовом году», — говорится в релизе.

Льготная программа кредитования Минсельхоза предусматривает предоставление агропредприятиям финансирования по ставке не более 5% годовых. Ее участниками могут быть организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

Банки — участники льготной программы отбираются на конкурсной основе по таким критериям, как размер уставного капитала, опыт работы на рынке, наличие в продуктовой линейке специальных кредитных продуктов и программ для предприятий АПК и ряду других критериев, напомнили в «Уралсибе».