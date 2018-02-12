Свои деньги решили забрать из банка 17 тыс. вкладчиков.
Вкладчики базирующегося в Севастополе Банка ВВБ по состоянию на 12 февраля 2018 года получили порядка 10,6 млрд рублей страхового возмещения. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов, уточнив, что это 93,6% суммы его ответственности по данному страховому случаю.
Напомним, страховой случай в Банке ВВБ наступил 12 декабря 2017 года в связи с введением в отношении него Центробанком трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Выплата страхового возмещения осуществляется с 22 декабря в 20 субъектах РФ, в том числе в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Агентами АСВ по страховым выплатам выступают Сбербанк и крымский РНКБ.
АСВ ранее сообщало, что за компенсациями на сумму около 11,2 млрд рублей могут обратиться порядка 19 тыс. вкладчиков Банка ВВБ. Согласно сегодняшним данным, свои деньги решили забрать из банка 17 тыс. человек.
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