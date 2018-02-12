Вкладчики базирующегося в Севастополе Банка ВВБ по состоянию на 12 февраля 2018 года получили порядка 10,6 млрд рублей страхового возмещения. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов, уточнив, что это 93,6% суммы его ответственности по данному страховому случаю.

Напомним, страховой случай в Банке ВВБ наступил 12 декабря 2017 года в связи с введением в отношении него Центробанком трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Выплата страхового возмещения осуществляется с 22 декабря в 20 субъектах РФ, в том числе в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Агентами АСВ по страховым выплатам выступают Сбербанк и крымский РНКБ.



АСВ ранее сообщало , что за компенсациями на сумму около 11,2 млрд рублей могут обратиться порядка 19 тыс. вкладчиков Банка ВВБ. Согласно сегодняшним данным, свои деньги решили забрать из банка 17 тыс. человек.