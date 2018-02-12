В понедельник, 12 февраля, по парам доллар/рубль и евро/рубль ожидается незначительное снижение. Ослабление рубля замедлится на фоне восстановления цен на нефть в рамках коррекции. После фазы консолидации стоит ожидать укрепления доллара до 59,65 руб., евро – до 72,25 руб., сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра ожидается укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Кроме восстановления рынка энергоносителей, поддержку российской валюте окажет приближение налогового периода, что поспособствует повышенному предложению валюты на рынке. Уже в первой половине дня пара USD/RUB может отступить в район 58 рублей, с последующими попытками возобновления роста, на фоне ухудшения ситуации на рынке энергоносителей. При этом американская валюта закрепилась в широком коридоре, ограниченном уровнями 57 и 59 рублей. На наш взгляд, пробой одной из этих границ может стать сигналом к дальнейшему среднесрочному движению», - поясняет эксперт.

«Рубль может попытаться отыграть часть позиций в условиях утреннего отступления доллара, отскока котировок нефти, которые открылись гэпом вверх, над уровнем 63, а также общей стабилизации настроений инвесторов. Все это может сформировать условия для отката пары доллар/рубль ниже отметки 58 руб. в первой половине дня, после чего тон будут задавать общие рыночные настроения», - отмечает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.