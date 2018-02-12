Официальные курсы валют ЦБ РФ на завтра, 13 февраля, составляют 58,01 руб. за американскую валюту и 71,24 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 16 и 15 копеек соответственно.

Курс доллара США ушел ниже 58 руб., ближайшая поддержка находится в области 57,80-57,85 руб. Это на время сможет сдержать напор продавцов, комментирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. При этом коррекция «россиянина» все еще выглядит локальной: она актуальна, пока на рынках идет отскок. Доллар закроет сегодняшний торговый день в пределах отметок 57,80-58,45 руб., а евро – в диапазоне 71-71,65 руб.

«Серьезные коррективы в расстановку сил по паре доллар/рубль способны внести события среды, когда США опубликуют данные по инфляции и розничным продажам. Признаки ускорения роста потребительских цен будут восприняты инвесторами как сигнал к бегству от рисков, и в этом случае волна с легкостью захлестнет российскую валюту, тогда как доллар сможет насладиться повсеместным ростом», - поясняет Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр».

По словам Глеба Задои, руководителя департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн», курс доллара на московской бирже упал до 57 рублей 95 копеек, евро торгуется на уровне 71 рублей 20 копеек.

«Позитивная динамика российского рубля в понедельник утром объясняется отскоком на нефтяном рынке, а также необходимостью коррекции после столь бурного роста курсов на прошлой неделе. Мы по-прежнему считаем, что у российского рубля не так уж много шансов для восстановления. Снижение нефтяных цен, покупки валюты со стороны Минфина продолжит делать свое дело, и российская валюта будет находиться под давлением в ближайшее время. Вероятнее всего доллар/рубль сместиться в диапазон 58-59 рублей», - прогнозирует эксперт.