В Чувашию доставлен подозреваемый в мошенничестве, семь лет находившийся в федеральном розыск. Житель Шумерли похитил около 11 млн рублей у банков и частных лиц, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Уголовное дело по фактам мошенничества в крупном и особо крупном размере в отношении шумерлинца было возбуждено в 2011 году.

Директор одной из коммерческих фирм взял кредиты якобы на развитие бизнеса в банках Чебоксар, кредитных учреждениях районных центров республики, а также занял крупные суммы у частных лиц и организаций и не погасил долги.

«Следствие собиралось допросить подозреваемого, который в тот момент отбывал наказание в колонии-поселении за совершение другого преступления, но заключенный совершил побег из колонии, и был объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Все это время уроженец Шумерли скрывался за пределами Чувашии, не поддерживая связь с родственниками, а на днях в ходе операции был задержан полицейскими в городе Дубне Московской области и под конвоем доставлен в республику.