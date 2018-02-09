Райффайзенбанк сообщает об устранении неполадок. Все операции по картам проходят в штатном режиме, говорится в сообщении кредитной организации в Twitter.

Ранее в воскресенье, 11 февраля Райффайзенбанк сообщил о проблемах с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и Интернете. Сбой был зафиксирован в целом по банку на всей территории России.

Сбой произошел после обновления системы, сообщили РИА Новости в кол-центре банка. Нарушена работа всех систем банка, в том числе мобильного приложения.