Райффайзенбанк сообщил о проблемах с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и Интернете. В банке пообещали устранить неполадки в течение часа.

«Причина появления неполадок была выявлена, и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», – говорится в сообщении банка в Twitter.

Сбой произошел после обновления системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на кол-центр банка. Нарушена работа всех систем банка, в том числе мобильного приложения. Проблемы наблюдаются по всей России.