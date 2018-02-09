Райффайзенбанк сообщил о проблемах с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и Интернете. В банке пообещали устранить неполадки в течение часа.



«Причина появления неполадок была выявлена, и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», – говорится в сообщении банка в Twitter.

📢‼️Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением.

— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 11 февраля 2018 г.

Сбой произошел после обновления системы, сообщает РИА Новости со ссылкой на кол-центр банка. Нарушена работа всех систем банка, в том числе мобильного приложения. Проблемы наблюдаются по всей России.