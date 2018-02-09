Искусственный интеллект принесет к 2030 году для экономик стран Ближнего Востока до 320 млрд долларов. Об этом говорится в докладе международной компании PricewaterhouseCoopers Middle East (PwC) обнародованном в Дубае.



В воскресенье, 11 февраля в Дубае начал работу Всемирный правительственный саммит (World Government Summit), посвященный вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.

По мнению экспертов PwC Middle East, «существует огромный потенциал возможностей, который может повысить влияние искусственного интеллекта на развитие экономик ближневосточного региона». «Это влияние может быть еще больше, если правительства продолжат раздвигать инновационные границы и будут внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизни и бизнеса», — отмечается в докладе.

Его авторы убеждены в том, что «воздействие искусственного интеллекта будет ощущаться и в экономике, и в общественных процессах на Ближнем Востоке, а потому правительствам стран региона уже сейчас необходимо обеспечивать плацдарм для будущего». «Наибольшие показатели роста доли искусственного интеллекта ожидаются в таких секторах, как строительство и производство. Вслед за ними идут другие важные отрасли — розничной и оптовой торговли, образования, здравоохранения», — полагают в PwC Middle East.

По прогнозам компании, наибольшего прорыва в сфере внедрения искусственного интеллекта к 2030 году достигнут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его вклад в ВВП составит 14%. Похожих успехов может добиться Саудовская Аравия.