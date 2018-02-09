Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ предлагает ввести аккредитацию компаний-организаторов ICO (размещение токенов для привлечения финансирования) сроком на пять лет на добровольной основе. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.



Разработанный Минкомсвязью документ утверждает порядок аккредитации организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов. Под цифровым токеном в проекте постановления понимается «созданная с использованием криптографических (шифровальных) средств запись в распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового токена прав на получение от лица, осуществившего размещение цифрового токена, начальной стоимости токена путем предъявления этого токена с помощью распределенной информационной системы».

Заниматься аккредитацией организаций, предоставляющих возможность выпуска цифровых токенов, планирует сама Минкомсвязь. При этом организация должна соответствовать ряду критериев: регистрация на территории РФ согласно законодательству о госрегистрации юрлиц, уставный капитал минимум 100 млн рублей, лицензия на разработку, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств и специальный счет в банке, который предназначен для операций с денежными средствами, полученными в результате продажи цифровых токенов.

У аккредитованного организатора ICO должны быть утверждены обязательные правила для эмитентов цифровых токенов. Среди них — обязанность эмитента выкупать цифровые токены по номинальной цене у любого предъявителя цифрового токена на основании безотзывной публичной оферты; обязанность осуществлять выпуск цифровых токенов за российские рубли через безналичный расчет; обязанность использовать денежные средства, полученные от приобретателей цифровых токенов, только на цели, связанные с поддержанием возможности по исполнению обязательства по выкупу цифровых токенов по номинальной цене. Также в правилах должен содержаться порядок контроля организатором в отношении выполнения этих правил.

Минкомсвязь будет принимать решение об аккредитации или отказе в аккредитации в течение 30 дней после приема заявления. Аккредитованные организации также будут подвергаться проверкам раз в три года (за исключением внеплановых проверок) на предмет соблюдения требованиям положения.