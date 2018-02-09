Работа временной администрации Бинбанка будет завершена на следующей неделе. Правление на этапе присоединения к «ФК Открытие» возглавит замруководителя временной администрации банка Сергей Шевченко, рассказали РБК три источника, близкие к обоим банкам.

«Сергей Шевченко станет председателем правления Бинбанка и будет руководить банком на этапе присоединения к «ФК Открытие», — говорит собеседник РБК. По словам одного из них, рассматривается возможность назначения Сергея Шевченко на должность первого зампреда «ФК Открытие». По информации источников РБК, планируется завершить работу временной администрации уже на будущей неделе, при этом банк будет докапитализирован, в нем будет назначено правление.

После введения временной администрации полномочия правления Бинбанка были приостановлены, но до последнего времени ключевые сотрудники сохраняли свои позиции. На следующей неделе правление санируемого банка покинут Евгений Давыдович, Александр Лукин, Александра Волченко, говорят собеседники РБК, близкие к банку. Евгений Давыдович, возглавлявший правление банка до начала санации, подтвердил РБК, что покидает Бинбанк, уточнив, что завершает работу в нем 15 февраля. Александр Лукин и Александра Волченко также подтвердили РБК, что приняли решение покинуть банк на следующей неделе. «К 15 февраля завершается работа по передаче дел», — уточнил Лукин.

В ЦБ и Бинбанке не ответили на запрос РБК. В «ФК Открытие» посоветовали обратиться в ЦБ.

В пятницу, 2 февраля, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Бинбанк будет объединен с «ФК Открытие». Объединение пройдет на базе «ФК Открытие», который получит филиальную и банкоматную сети, а также качественные активы Бинбанка, сообщал председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, процесс объединения займет 9—12 месяцев. После объединения бренд Бинбанка перестанет существовать. На момент объявления о планах объединения «ФК Открытие» уже координировал работу руководства Бинбанка и обсуждал кандидатов в его правление, говорил Задорнов.

Регулятор 29 августа 2017 года принял решение санировать через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банк «ФК Открытие» , а в сентябре — Бинбанк . В кредитные организации была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК «ФКБС». Зампред Банка России Василий Поздышев заявлял, что ЦБ рассчитывает, что ему удастся за два года подготовить Бинбанк и «ФК Открытие» к продаже. «По завершении двух лет мы ставим себе задачу сделать так, чтобы банки были готовы к продаже», — сказал представитель ЦБ в ходе конференции агентства Fitch в Москве.