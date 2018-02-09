Россия сегодня не может свободно выходить на внешние рынки заимствований и размещать свои облигации из-за давления антироссийских санкций. Такое мнение выразил в субботу глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

«Много сейчас обсуждают, будут ли наложены санкции на государственный долг РФ. Санкции могут быть в виде запрета на приобретение ведущими международными банками наших ценных бумаг. Уже сегодня сократили. По сути, уже сегодня мы не можем полноценно, открыто разместить свой долг, так же свободно, как это было в предыдущие годы. Многие не понимают, что дальше будет: вдруг купят, а потом надо будет от них освобождаться по плохой цене», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что сегодня — не самый благоприятный период для выхода России на внешний рынок. По мнению Кудрина, прямые иностранные инвестиции тоже ограничены.

Как сообщалось ранее, Минфин приступил к подготовке нового проспекта эмиссии еврооблигаций, который должен отразить изменения в российской экономике за последний год. По словам, замглавы Минфина Сергея Сторчака, Россия хочет выйти на рынок при хорошей конъюнктуре. Пока конъюнктура, «на его взгляд, неплохая».

Министр финансов Антон Силуанов неоднократно подчеркивал, что Минфин не ставит сроки размещения евробондов РФ в зависимость от возможности распространения санкций США на российские суверенные бумаги.

Летом прошлого года власти США одобрили расширение антироссийских санкций и допустили возможность их распространения на государственный долг РФ — облигации федерального займа (ОФЗ), евробонды и деривативы. Однако в пояснительном документе американского Минфина говорится, что санкции против госдолга РФ могут «послужить препятствием для конкурентоспособности крупных компаний США по управлению активами». Кроме того, по оценке Минфина США, введение таких санкций может иметь «негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса».

Но накануне Минфин США выступил с комментарием, в котором пояснял, что расширение действующих санкций США на российский суверенный долг будет иметь негативные последствия не только для российской экономики, но и для инвесторов из США.